Мнение: Непризнанный гений?

29.11.2020, 18:06, Разное

Конечно, я слышал, что фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева пишет картины, и даже обзавелась удостоверением академика Российской академии художеств. Но не думал, что картины Васильевой экспонируются на выставках.

Как не знал и том, что в иные дни Васильева выдает по пять картин. Происходит это вот так:

Вот и Казань художница Васильева осчастливила. В галерее современно искусства открывается выставка Васильевой «Иноземье».

Может, я чего-то не понимаю? Может, Васильева – гениальный художник?

На верхнем снимке: Работы Васильевой «Уверенность», «Не случайно» и «Мысли» (слева направо) на выставке живописи и графики «Ева в стране чудес», фотография отсюда.

Картины Васильевой. Отсюда.