 

Ученые: Неандертальцы могли использовать огонь подобно современным людям

29.11.2020, 17:54, Разное

Нидерландские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности восприятия огня неандертальцами. По мнению исследователей, упомянутые древние предки нынешней цивилизации могли использовать огонь подобно современным людям.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих университеты Лейдена и Вагенингена (оба – Нидерланды), стала распространенная гипотеза о том, что предки современных людей смогли вытеснить неандертальцев благодаря тому, что имели способность выдерживать дым и токсины растительного происхождения. Примечательно, что аналогичные выводы были также сделаны американскими исследователями еще в 2016 году, когда в ходе научной работы они, изучив чувствительный к выделяющимся при горении токсинам белок, сделали вывод, что неандертальцы имели на порядок большую чувствительность к продуктам горения по сравнению с современными людьми. Однако современное исследование голландских специалистов доказало, что неандертальцы вовсе не были более уязвимы к вышеуказанным факторам, чем “гомо сапиенс”.

Эксперты также напомнили, что навыки в использовании огня всегда считались одним из главных факторов развития человечества, давшим последнему ряд эволюционных преимуществ. Об этом пишет Molecular Biology and Evolution.



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