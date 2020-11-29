«Небо стало голубым»: Врачи не подтвердили у Светланы Светличной инсульт

29.11.2020, 17:54, Разное

Светлана Светличная в интервью поделилась с журналистами радостной новостью. У 80-летней звезды «Бриллиантовой руки» врачи не подтвердили инсульт.

Актриса с радостью сообщила, что уже пошла на поправку, а персонал больницы относится к ней очень хорошо. Медики ласково называют ее «звездочкой» и даже выделили кровать у большого окна. Светлане Светличной ставят капельницы, которые ей очень помогают. Она рассказала, что после лечения уже совсем другой настрой и «небо стало голубым». Главное, что есть надежда на выздоровление. Светлана Светличная думает, что к весне все наладится. Она рада, что страшный диагноз не подтвердился.

Артистка была госпитализирована в больницу с сильными головными болями. По ее мнению, здоровье нарушилось из-за травмы, полученной на съемочной площадке. На 80-летнюю знаменитость ранее упал софит. В одном из интервью она заявила, что раньше отличалась крепким здоровьем, а после этого происшествия стала «калекой».