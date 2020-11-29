В СМИ обсуждают подробности отношений Анастасии Заворотнюк и Евгения Миронова

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29.11.2020, 17:54, Разное

Актеру Евгению Миронову неоднократно приписывали романы с известными женщинами, среди которых СМИ называют и Анастасию Заворотнюк. Недавно в Сети появились подробности отношений между знаменитостями.
Согласно данным журналистов, именно Евгений Миронов сыграл решающую роль в жизни звезды «Моей прекрасной няни». Знакомство артистов состоялось еще в школе-студии МХАТ. На дне рождения актера Анастасия Заворотнюк устроила свое личное счастье, так как познакомилась с будущим мужем Олафом Шварцкопфом.

Поклонники всегда считали Миронова и Заворотнюк красивой парой. Однако артисты всегда отрицали, что между ними есть романтические отношения. Супруга Петра Чернышева неоднократно признавалась, что коллега очень помог ей в карьере.

На данный момент Анастасия Заворотнюк счастлива в браке с фигуристом, который младше нее. Пара воспитывает двухлетнюю дочь. Актриса пока не общается с прессой, так как проходит лечение от онкологической болезни, связанной с опухолью мозга.



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