Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 100 человек

29.11.2020, 17:16, Новости дня

Число задержанных во время акций протеста в Белоруссии в воскресенье составляет 126 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске.

По состоянию на 17.00 мск в списке задержанных числятся 126 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек также в Боровлянах, Бресте, Витебске, Гродно, Лиде, сообщается на сайте не зарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра «Весна».

Согласно данным правозащитников, среди задержанных числится член Экономической группы Координационного совета (КС) оппозиции Дмитрий Крук.

Участники воскресной акции протеста собрались в колонны в различных частях Минска, акции препятствуют силовики. Задержания прошли на улице районе улицы Матусевича, однако после разгона демонстранты вновь собрались здесь в большую группу и вышли на проезжую часть дороги. Задержания также проходят в районе метро Пушкинская, на Партизанском проспекте, задерживают в микрорайоне Уручье. Очевидцы сообщают об одном пострадавшем в районе метро Пушкинская.

Ранее глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет». Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске в минувшие выходные.