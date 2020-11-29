 

«Это была засада»: Владимир Стеклов не был готов к третьему ребенку

29.11.2020, 17:00, Разное

Во время съемок программы «Когда все дома» Владимир Стеклов признался, что новость о третьем ребенке стала для него «полной засадой». Дело в том, что у его возлюбленной Ирины был диагноз бесплодие, поэтому никто не ожидал такого поворота событий.
По словам актера, новость о скором прибавлении он воспринял не очень доброжелательно. Это был настоящий сюрприз от супруги, но в тот момент Владимир Стеклов «превратился в ледяную глыбу». Артист даже не предполагал, что в их семье может такое произойти. Почти три года назад он стал многодетным отцом, а младшую дочь назвали Ариной.

С будущей женой актер познакомился за год до появления на свет малышки. Молодая женщина, когда начала отношения с Владимиром Стекловым, сразу призналась, что не может иметь детей. Поэтому новость о беременности стала и для нее сюрпризом. Пара была счастлива в отношениях и уже смирилась, что общих наследников у них не будет. Ирина долгое время не понимала, почему у нее увеличивается живот. Она была убеждена в своей неспособности иметь детей, поэтому даже не предположила, что может носит под сердцем ребенка. Беременность протекала тяжело, но супруга артиста до последнего активно работала и не спешила уходить в декрет.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Люди перестали «сотрясать» Землю на фоне пандемии коронавируса

04.08 / Гороскоп на 5 августа 2020 года

30.10 / История о похищенной пришельцами австралийки Келли Кэхилл

02.11 / Иосиф Пригожин сравнил свою растяжку со шпагатом Волочковой

12.10 / Как выборы в США влияют на рубль

26.09 / Белоруссию признали бессильной перед санкциями Европы

23.09 / Сексомния: насилие во сне

29.10 / Что случается с психикой людей, которых карантин лишил походов в спортзал

19.07 / “Воспоминания”: Мария Порошина показала в Сети предполагаемого отца пятого ребенка

23.08 / Немецкий пациент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска