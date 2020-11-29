«Это была засада»: Владимир Стеклов не был готов к третьему ребенку

29.11.2020, 17:00, Разное

Во время съемок программы «Когда все дома» Владимир Стеклов признался, что новость о третьем ребенке стала для него «полной засадой». Дело в том, что у его возлюбленной Ирины был диагноз бесплодие, поэтому никто не ожидал такого поворота событий.

По словам актера, новость о скором прибавлении он воспринял не очень доброжелательно. Это был настоящий сюрприз от супруги, но в тот момент Владимир Стеклов «превратился в ледяную глыбу». Артист даже не предполагал, что в их семье может такое произойти. Почти три года назад он стал многодетным отцом, а младшую дочь назвали Ариной.

С будущей женой актер познакомился за год до появления на свет малышки. Молодая женщина, когда начала отношения с Владимиром Стекловым, сразу призналась, что не может иметь детей. Поэтому новость о беременности стала и для нее сюрпризом. Пара была счастлива в отношениях и уже смирилась, что общих наследников у них не будет. Ирина долгое время не понимала, почему у нее увеличивается живот. Она была убеждена в своей неспособности иметь детей, поэтому даже не предположила, что может носит под сердцем ребенка. Беременность протекала тяжело, но супруга артиста до последнего активно работала и не спешила уходить в декрет.