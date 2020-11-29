«У меня антитела»: Ксения Собчак считает, что вправе нарушать коронавирусные ограничения

29.11.2020, 17:00, Разное

В своем микроблоге Instagram Ксения Собчак опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена со своими друзьями на спектакле «Братья Карамазовы». Подписчики напомнили, что в период пандемии лучше сидеть дома, но она считает, что вправе нарушать коронавирусные ограничения.

Телеведущая заявила, что она уже переболела COVID-19 и у нее антитела, поэтому ближайшие полгода она может ходить везде, где хочет. Ксения Собчак рассказала, что в зале на театральной постановке не было ни одного свободного места. По словам журналистки, было сложно отвести взгляд от ее соседки – Елизаветы Боярской. Ведущая считает дочь “главного мушкетера страны” настоящей большой драматической актрисой.

В ответ на публикацию Ксении Собчак ее коллега Рома Супер написал, что «в больницах тоже нет свободных мест». Знаменитость ответила журналисту, что уже переболела и не видит необходимости в соблюдении социальной дистанции, пока у нее есть антитела.