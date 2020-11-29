 

Кислородная катастрофа: ученый выдвинул свою версию эволюции на Земле

29.11.2020, 17:00, Разное

Канадский ученый Мэттис Смит провел анализ ряда исследований, на основании результатов которого выдвинул свою версию эволюции на Земле. По мнению исследователя, упомянутый процесс стал возможным благодаря кислородной катастрофе.
Кислородная катастрофа на планете произошла немногим менее 2,5 миллиардов лет назад, и, как полагает ученый, представляющий Университет Британской Колумбии (Канада), она проявилась в резком увеличении концентрации кислорода в земной атмосфере. Причем, по мнению Смита, показатель повышения концентрации составил не 2-3 раза, а сразу 10 тысяч раз. Соответственно, такой огромный объем окислителя спровоцировал изменение молекул различных веществ на планете. Эксперт отметил, что подтверждение следов упомянутой кислородной катастрофы его коллеги периодически находят в составе древних минералов по всему миру.

Специалист напомнил, что в общем процесс формирования атмосферного слоя в его актуальном виде занял около двух сотен миллионов лет. При этом Мэттис Смит оговорился, что механизм образования такого большого количества окислителя ему пока не понятен.



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