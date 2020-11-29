Явка на выборах мэра в Черновцах на 13.00 составила более 7% – ЦИК

29.11.2020, 16:48, Новости дня

Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на участковых избирательных комиссиях во втором туре выборов мэра Черновцов по состоянию на 13.00 29 ноября составила 7,2%. Об этом сказано в сообщении комиссии в Facebook.

До закрытия участков осталось менее шести часов, предупредили в ЦИК.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1266152023767212

Наблюдатели гражданской сети “Опора” сообщили о явке на 12.00 на уровне 6,5%.

“Дополнительным фактором риска, который уменьшает возможности контроля за реализацией законных процедур, является низкая активность избирателей, которая, по данным “Опоры”, составляет 6,5% (погрешность 0,75%), меньше по сравнению с явкой в других городах во время повторного голосования 15-го (8,6%) и 22 ноября (9,7% по состоянию на 12.00)”, – рассказали наблюдатели.

Положительную оценку заслужило отсутствие попыток вброса бюллетеней в ящики для голосования, заявили в “Опоре”.

Частым процедурным нарушением, по оценкам наблюдателей “Опоры”, были демонстрации избирателями бюллетеней или его заполнения не в кабинке для голосования.

“Масштаб таких нарушений несколько вырос: сегодня по состоянию на 12.00 такие факты были обнаружены на 6,9% избирательных участков, тогда как 22 ноября – на 1,25%, а 15 ноября – на 2,29%”, – сообщили в сети.

Сегодня, 29 ноября, в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За кресло городского головы борются предприниматель Роман Кличук (партия “Единая альтернатива”) и бизнесмен Виталий Михайлишин (партия “Команда Михайлишина”).

Кличук с 1998 года возглавляет компанию “Рома”, которая специализируется на оптовой продаже алкоголя, сигарет и продуктов питания. В 2006–2010 годах был депутатом горсовета Черновцов от партии “Батьківщина”. В 2018 году он вступил в партию “Самопоміч”, но в 2020-м перешел в собственный проект – партию “Единая альтернатива”.

Михайлишин в начале 2000-х был торговым представителем компании Roshen. С 2010-го – депутат Партии регионов, и в этом же году его выбирают в Черновицкий горсовет, а после отставки тогдашнего мэра становится и.о. главы города, но ушел в отставку после победы Революции достоинства. Михайлишина связывают с партией “Оппозиционная платформа – За жизнь”, которую на парламентских выборах в 2019 году он профинансировал на 1,2 млн грн.

В первом туре выборов Кличук получил 27,29% голосов, а Михайлишин – 21,33%.

В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования по выборам черновицкого городского головы должны быть установлены не позднее 4 декабря.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.