Ученые уменьшили «шанс на встречу с инопланетянами»

29.11.2020, 16:42, Новости дня

Обнаружить во Вселенной планету с развивающимися простыми формами жизни пока не удалось. Где реально находится развитый животный и растительный мир мы также не знаем. Тем более, очень трудно встретить вторую «землю», населенную разумными существами. Ну а найти развитую в технологическом плане цивилизацию – это действительно фантастика.

Шансы встретить инопланетных братьев по разуму оказались намного меньше, чем мы полагали до сих пор, считают авторы публикации на страницах журнала Liebert Mary Ann Publishing.

Чтобы человечество достигло нынешнего уровня, потребовалось 4,5 млрд лет цивилизации, отмечают американские ученые. А ведь люди-то сами дальше Луны пока не летали. И все-таки в Пентагоне действует программа по изучению случаев возможных встреч с инопланетянами.