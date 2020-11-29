 

В действиях краснодарских казаков, заставлявших прохожих целовать крест ради победы над пандемией, не нашли состава преступления

29.11.2020, 16:37, Разное

Правоохранительные органы заявили, что не нашли правонарушений в действиях казаков, заставявших накануне прохожих в Краснодаре целовать крест ради скорейшей победы над пандемией коронавируса. Заявлений от жителей города не поступало.

Акцию устроила казачья организация, юридически действующая как частная охранная компания (ЧОП) «Донская слава». Пятеро казаков образовали «крестовый патруль» и прошлись по центральным улицам города, выбирая случайных прохожих и требуя от них целовать деревянный крест. Затем видео рейда было опубликовано в социальных сетях.

По свидетельствам очевидцев, как минимум один раз патруль нарвался на жителя Дагестана и был вынужден перед ним извиняться. В итоговый видеоролик этот инцидент не попал, заявления в органы от кавказца тоже не поступало.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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