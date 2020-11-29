 

Врач назвал особенности повторного заболевания коронавирусом

29.11.2020, 16:22, Новости дня

При повторном инфицировании коронавирусом болезнь протекает в более легкой форме, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Заболеть два раза можно. Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились, значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее. Вся история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям», – цитирует Лукашева ТАСС.

По словам специалиста, примерно треть населения Земли защищена от COVID-19 лимфоцитами, оставшимися в организме после заболевания «обычными коронавирусами». Как считает Лукашев, COVID-19 будет циркулировать даже спустя два года, но к тому времени уже не будет так же опасен, как сегодня. При этом он допустил, что власти сохранят некоторые ограничения, а запрет на массовые мероприятия снимут в последнюю очередь.

Ранее ученые Оксфордского университета предположили, что переболевшие коронавирусом защищены от повторного заболевания в течение шести месяцев.

В пятницу в РФ официально зафиксировали повторные случаи инфицирования COVID-19.

За минувшие сутки в РФ выявлено 26 683 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / France 24 – бары и рестораны в Париже могут снова закрыть — во Франции растёт число заражений

04.08 / Избитая в Турции украинская модель потребовала опубликовать видео драки

07.11 / Политолог: Электронное голосование в РФ будет использоваться все шире

14.08 / Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора наук КНУ имени Шевченко

20.08 / Москва заявила о готовности к диалогу с Вашингтоном по использованию космоса

27.07 / В Кремле заявили о нормализации ситуации в Хабаровске

15.11 / Боярский призвал Черчесова вернуть Дзюбу в состав сборной

06.09 / Инвестиции нефтяников в производство пластмасс могут оказаться тщетными — мир начинает «войну против пластика»

14.09 / Касперский собирается устанавливать на автомобили свою операционную систему

10.10 / Врач объяснил «плохие» анализы Навального при поступлении в больницу Омска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска