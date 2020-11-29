 

Вулкан Левотоло в Индонезии выбросил огромный столб пепла

29.11.2020, 16:22, Новости дня

Вулкан Левотоло, расположенный на острове Ломблен на юге Индонезии, выбросил столб пепла на высоту четырех километров, сообщил в воскресенье местный Вулканологический и геологический центр по смягчению последствий стихийных бедствий (PVMBG).

По данным центра, активность вулкана по-прежнему высокая, он может продолжить выбросы пепла. Ученые центра порекомендовали жителям покинуть территорию в радиусе 4 км от вулкана, а также запастись масками и защитным оборудованием для кожи и глаз, передает ТАСС.

Известно, что на данный момент информации о жертвах и разрушениях в результате вулканической активности не поступало. По данным центра, в пятницу Левотоло выбросил столб пепла на высоту около 500 метров.

В начале марта вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 6 км над уровнем моря.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Ситуация с пандемией коронавируса будет становиться все хуже, хуже и хуже – глава ВОЗ

21.07 / В Луцке взрывотехники обезвредили гранату, которую бросил захвативший автобус террорист – Нацполиция

16.10 / Астроном Дэвид Киппинг считает, что окружающий нас мир может оказаться симуляцией

16.08 / Das Erste – США увеличат своё военное присутствие в Польше

28.07 / Мужчину обвинили в убийстве и сожжении трех женщин в Архангельске

21.09 / Австралийские скорпионы расплодились по вине колонистов

27.06 / Ляшко рассказал об отношениях с Кличко

15.07 / В ближайшие недели Офису президента Украины передадут концепцию переходного правосудия для Крыма и ОРДЛО – Кориневич

20.07 / Мировые рынки начали новую неделю негативной динамикой

02.10 / Путин отметил важность работы «на земле» для будущих чиновников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска