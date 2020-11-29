Вулкан Левотоло в Индонезии выбросил огромный столб пепла

29.11.2020, 16:22, Новости дня

Вулкан Левотоло, расположенный на острове Ломблен на юге Индонезии, выбросил столб пепла на высоту четырех километров, сообщил в воскресенье местный Вулканологический и геологический центр по смягчению последствий стихийных бедствий (PVMBG).

По данным центра, активность вулкана по-прежнему высокая, он может продолжить выбросы пепла. Ученые центра порекомендовали жителям покинуть территорию в радиусе 4 км от вулкана, а также запастись масками и защитным оборудованием для кожи и глаз, передает ТАСС.

Известно, что на данный момент информации о жертвах и разрушениях в результате вулканической активности не поступало. По данным центра, в пятницу Левотоло выбросил столб пепла на высоту около 500 метров.

В начале марта вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 6 км над уровнем моря.