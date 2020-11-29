Учёные доказали, что перец чили полезен для здоровья

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29.11.2020, 16:06, Разное

В результате очередных исследований, учёные смогли доказать, что систематическое употребление перца чили полезно для здоровья. Как информирует Food News, острый продукт снижает риск преждевременной смерти на 13%.
Горький перец способен не только помочь в укреплении иммунитета и здоровья сердца, но и защитить от онкологических заболеваний и замедлить прогрессирование раковых опухолей. Учёные отметили в своей научной работе, что люди, употребляющие этот продукт, живут дольше. Во-первых, чили содержит вещество капсаицин, которое придаёт остроту и повышает метаболизм, а ещё уровень хорошего холестерина в крови. Во-вторых, острый перец за счёт содержания калия, снижает артериальное давление.

Чили, являясь природным анальгетиком, обезболивает, поддерживает здоровье глаз и лечит желудок. Горький перец, за счёт большого количества железа, активно участвует в передаче кислорода из лёгких в мозг. По результатам исследований зафиксировано, что регулярное добавление в пищу изучаемого острого продукта снижает риск развития слабоумия, что существенно увеличивает шансы на долгую жизнь.

Однако не стоит забывать о противопоказаниях: острый перец не рекомендован детям и аллергикам, беременным и женщинам, кормящим грудью, а также людям с гипертонией, заболеваниями почек и печени, при обострении язвы. Поэтому перед употреблением чили необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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