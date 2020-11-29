 

Моргенштерн похвастался съемками в рекламном ролике за 10 млн рублей

29.11.2020, 16:06, Разное

В своем микроблоге Instagram Моргенштерн опубликовал новый пост, в котором рассказал, что снялся в трехминутном рекламном ролике за 10 миллионов рублей. 22-летний Алишер Валеев запечатлен на фото и видео в окружении моделей, купающийся в деньгах.
Свою музыкальную карьеру Моргенштерн строит на эпатаже и скандалах. Артист любит хвастаться своим богатством и заработками. Недавно он снялся в рекламе, за которую получил огромный гонорар. Рэпер показал снимок, на котором он в черном костюме и красном галстуке в окружении девушек в белых рубашках с декольте. Модели в красных юбках засыпали музыканта пятитысячными купюрами и станцевали с ним на столе.
Моргенштерн пожелал своим подписчикам также получать деньги за свое же веселье. Некоторые фолловеры признались, что не понимают, как «за такую ерунду» артисту могут платить большие гонорары. В комментариях некоторые пошутили, что смотреть рекламный ролик намного приятнее, чем клипы музыканта. Мнения поклонников были кардинально разными: от «шедевр» и до «психбольница».

Ранее представители российского шоу-бизнеса высказались против того, чтобы Моргенштерн выступал на «голубых огоньках». Однако композитор Виктор Дробыш выразил противоположное мнение. По его словам, рэпер и группа Little Big могли бы «разнообразить» традиционные новогодние шоу.



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