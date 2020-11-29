 

Ученый смог рассчитать стоимость более тысячи планет во Вселенной

29.11.2020, 16:06, Разное

Американский ученый Грег Лафлин смог создать оригинальную формулу, пользуясь которой можно рассчитать стоимость планет в финансовом эквиваленте. В частности, цена Венеры по такой методике составляет всего один цент.
Как рассказал исследователь, представляющий Калифорнийский университет (США), универсальная формула учитывает целый ряд параметров: массу небесного тела, его среднюю температуру, возрастной период и прочие факторы, влияющие на возможность обитания живых организмов на небесном теле. Наибольшей стоимостью, согласно расчета Лафлина, обладает планета Земля – её эксперт оценил в сумму 5 квадриллионов долларов США. Всего свой “ценник” от специалиста получили около 1200 планет, при этом большая их часть не получила статус дорогостоящих ввиду неблагоприятных климатический условий на них. К примеру, Красная планета была оценена совсем в небольшую сумму в 16 тысяч долларов. Примечательно, что такой показатель сопоставим с ценой однокомнатной квартиры в российском Белгороде.

Одной из наиболее “дешевых” стала Венера, оцененная ученым в один американский цент. Резюмируя, Грег Лафлин отметил, что планеты, стоимость которых не превышает 80 миллионов долларов, вряд ли стоит рассматривать как потенциальный объект для обитания людей.



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