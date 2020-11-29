На аукционе Bonhams продана георгиевская ленточка, принадлежавшая Святому Георгию

29.11.2020, 16:03, Разное

Российское Военно-историческое общество обжалует в Высоком суде Лондона результаты аукциона, на котором продали георгиевскую ленточку начала IV века нашей эры, которую носил Святой Георгий Каппадокийский, более известный, как Георгий Победоносец.

Аукцион состоялся в четверг, 26 ноября. Информация о ценном лоте содержалась только в каталоге аукциона и никак особо не оглашалась. Советник Президента России Владимир Мединский считает, что российская сторона должна была получить особое уведомление о продаже ленточки: «Мы узнали об этом аукционе вечером в среду совершенно случайно. Мы уже не только не могли изыскать средства на участие, но даже командировать туда своего представителя. Священный артефакт продали, как краденую кофту, тайно, без участия страны, которая реально имеет на него право».

Подлинность ленточки подтверждается собственноручной запиской римского проконсула Дациана на грузинском языке: «Сию ленту вручил мне Георгий Каппадокийский, всходя на эшафот в Никомидии накануне 9 мая 303 года от Р.Х.». Личность покупателя, заплатившего полтора миллиона британских фунтов, не раскрывается, но известно, что он приобрёл ленточку по поручению Грузинской православной церкви.

Аукцион Bonhams входит в тройку крупнейших аукционных домов мира и является единственным сохранившимся грузинским аукционом Лондона. В РВИО уверены, что продажа ленточки без участия России – это заговор, направленный на её захват антироссийским режимом Тбилиси. «Если правду не удастся отстоять в суде, мы пойдём на любые меры, чтобы георгиевская ленточка вернулась домой – в Россию», — говорит Владимир Мединский.

Возможно, получить реликвию Россия сможет и без суда. Тбилиси, очевидно, испугавшись решимости россиян, уже предлагает РВИО обсудить цену выкупа. Эксперты полагают, что торг начнётся с десяти миллионов фунтов стерлингов.