 

Сбербанк введёт сбор за утилизацию банковских карт с истёкшим сроком действия

29.11.2020, 16:03, Разное

Крупнейший российский банк вводит новый сбор — каждый обладатель банковской карты, у которой истёк срок действия, будет обязан заплатить 500 рублей за её утилизацию. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экологическая ответственность бизнеса — не пустой звук для организации.

«Проблема утилизации пластика хорошо известна, он может разлагаться до 500 лет. Поэтому мы уже сегодня должны начать решать эти вопросы — это наш долг перед природой, перед потомками, перед всем человечеством. Сумма в 500 рублей относительная небольшая, особенно учитывая, что срок действия банковской карты составляет 3-4 года. Зато каждый наш клиент будет знать, что он внёс свою лепту в сохранение природы России, и его карта отправится не гнить на мусорный полигон, а будет переработана», – сказал он.

Греф добавил, что недаром корпоративными цветами Сбербанка являются зелёный и голубой — это символизирует чистое небо и первозданный лес.

«Только вместе, сообща, мы сможем сохранить всё это для наших детей», – заключил руководитель банка.

Комиссия за утилизацию банковских карт будет введена с 1 января 2021 года. Как сообщили в пресс-службе банка, для социальных карт (в том числе для пенсионных) она будет снижена до 300 рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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