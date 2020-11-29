Любовное

29.11.2020, 15:58, Разное

Народ в РФ только тот, с кем это лично делает начальство, и кто ему восторженно дает.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Не исключу:

Изданию «Проект»

За их открытья

Иск предъявит некто.

А я скажу:

Изданию — респект.

Я б даже термин ввел:

«Эффект «Проекта».

Статью, боюсь,

Согласовали с ним.

Да кто б посмел,

Коль это не спецслужба?

Я думаю,

Он даже лично слил.

Мол, человек, и мне ничто не чуждо.

Вот говорят —

Не любит он народ.

Хоть Питер,

Хоть провинцию спроси я…

А я скажу:

Совсем наоборот,

Причем тому порукой — банк «Россия».

(Кто говорит:

«Россия — это танк!»,

«Атомоход!»,

«Линкор в огнях и дымах!»,

А я скажу:

«Россия» — это банк.

Их личный банк.

Для них — и их любимых).

Он любит, да!

Причем совсем простых.

А не крутых, со степенью ученой.

С фамилией,

Какую вставить в стих

Не смог бы, может,

Даже Саша Черный.

Кого он любит —

Тот и есть народ,

Прорвавший ленту, победивший в ралли,

И благосостояние растет

У этого народа: нам не врали.

Вот Павел Первый,

Помню, обронил

Циничный перл, достойный златоуста:

В РФ только тот и дворянин,

С кем говорю.

Пока не отвернуся.

Так вот: народ

В РФ только тот,

Пусть даже он ни в чем не отличался,

С кем это лично

Делает начальство

И кто ему

Восторженно дает.

А что дает?

Угля.

Поддержку с мест.

Оценку «во!».

Зерно. Нефтянку. Домны.

Дает, пока ему не надоест.

Нам надоесть не может.

Мы бездонны.

(Кто не согласен —

Тот иноагент.

Наш общий долг — топтать иноагента,

Пусть тает он,

Гнилой интеллигент,

Как тает лед под властью реагента.

В любые дни, от ид и до календ,

Наш главный долг — выслеживать агента:

Таков удел поднявшихся с колен,

А для чего еще вставать с колен-то?

Не отступать!

Сейчас такой момент,

Что надо mori, так сказать, memento,

А кто во власти хочет импотента,

Тот оккупант и тайный инсургент).

У нас теперь —

Единственный герой.

Сперанские, Столыпины и Витте

Который год

Лежат в земле сырой

И не восстанут,

Сколько ни зовите.

Спасибо, брат,

От бесконечных трасс,

Ветров промозглых

И холмов пологих —

За то, что не уйдешь

И любишь нас,

Косых, босых,

Хромых и кривоногих.

Дмитрий Быков

обозреватель