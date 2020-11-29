Женщина в Сингапуре родила ребенка с антителами к коронавирусу

29.11.2020, 15:54, Новости дня

В Сингапуре больная COVID-19 женщина родила здорового ребенка. Более того, врачи нашли у него антитела к коронавирусу, сообщает The Straits Times.

31-летняя Селин Нг-Чан была одной из немногих сингапурских женщин, заразившихся коронавирусом во время беременности. Диагноз COVID-19 ей поставили на 10-й неделе. Кроме Селин, в ее семье также заболели ее мать и дочь – все они вместе были в отпуске в Европе в марте.

7 ноября у Нг-Чан родился сын Олдрин, у которого нашли антитела к вирусу. По словам ее лечащих врачей, у самой женщины антитела пропали – медики считают, что она передала их новорожденному.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 62,3 млн человек, 1,45 млн умерли, еще почти 40 млн вылечились. В Сингапуре заболело чуть больше 58 тыс. человек.