Швейцарские ученые сравнили раннюю Землю с Венерой

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29.11.2020, 15:48, Новости дня

Швейцарские ученые провели ряд экспериментов, в процессе которых попытались установить, каков был состав атмосферы на Земле, когда поверхность планеты была покрыта расплавленной магмой.

Как оказалось, воздух был очень плотным. Но концентрация азота в нем была слишком мала по сравнению с нынешней. Также там было очень много углекислого газа.

Условия, по словам исследователей, очень напоминали те, которые мы можем наблюдать на современной Венере. Причиной высокой вулканической активности ученые считают столкновение с протопланетой, в результате которого образовалась Луна. Самое интересное, что миллиарды лет назад Венера была более приспособлена к развитию жизни, чем Земля, утверждают специалисты.



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