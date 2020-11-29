Древние черепки обладают микрокапиллярными структурами

29.11.2020, 15:48, Новости дня

Удивительное открытие сделали археологи, изучавшие черепки древних гончарных изделий Тамил Наду. Как оказалось, испеченная более двух с половиной тысяч лет назад глина обладает настоящей наноструктурой – микроскопическими капиллярами, пронизывающими материал.

Там есть упорядоченная система нанотрубок, образовавшихся из атомов углерода, утверждают специалисты. Очевидно, поэтому гончарные изделия обладали некоторыми уникальными свойствами, например, препятствовать перегреву молока, которое в нем хранится.

Впрочем, ученые далеки от мысли, что древние специалисты знали о секрете успеха своих изделий. Скорее всего, создавать такой высококачественный материал им удавалось случайно. В дальнейшем нужно было только поддерживать определенную температуру при обжиге.