SpaceX запустила 16-ю партию спутников Starlink

29.11.2020, 15:48, Новости дня

На американском космодроме Канаверал состоялся запуск очередной, шестнадцатой партии микроспутников в рамках проекта Starlink, осуществляемого в компании SpaceX.

Как сообщили представители SpaceX, запуск прошел в штатном порядке. Также на землю возвратилась многоразовая первая ступень ракеты-носителя, которую использовали уже в шестой раз.

Официально руководители проекта сообщили о развертывании 60 небольших по размеру спутников, которые помогут улучшить общедоступное покрытие земной поверхности интернет-связью. Напомним, что данную идею компания Илона Маска начала осуществлять в 2018 году. Однако для достижения цели необходимо вывести на орбиту около 11 тысяч спутников.