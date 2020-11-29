Йоханнес Бе победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

29.11.2020, 15:28, Новости дня

Норвежец Йоханнес Бе занял первое место в спринте на дистанции 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 12-ю строчку.

Соревнования проходят в Контиолахти, передает ТАСС.

Бе преодолел дистанцию за 23 минуты 53 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (+44,1 секунды; 1 промах), третье – его соотечественник Мартин Понсилуома (+47,9, 1).

Победитель субботней индивидуальной гонки норвежец Стурла Легрейд показал 18-е время (+1.27,6; 1), он принимает участие в третьем этапе Кубка мира в карьере, за 90 выстрелов во всех гонках он допустил два промаха.

Россиянин Александр Логинов занял 12-ю строчку (+1.13,8; 1), другой российский спортсмен Матвей Елисеев провел свой 100-й старт и занял 14-е место (+1.18,6; 1), Эдуард Латыпов стал 20-м (+1.31,4; 1), Семен Сучилов – 36-м (+2.22,6; 1), Петр Пащенко – 62-м (3.08,0; 2).

Между тем российская лыжница Татьяна Сорина заняла второе место в гонке преследования свободным стилем на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в Финляндии. Соревнования проходят в Руке.

Победила в гонке норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 25 минут 6,2 секунды, Сорина уступила ей 47 секунд.

Третье место заняла шведка Эбба Андерссон (+48,6). Россиянка Наталья Непряева стала десятой (+1.15,6), Юлия Ступак – 20-й (+2.26,1), Алиса Жамбалова – 29-й (+3.17,2), Яна Кирпиченко – 35-й (+3.55,4), Христина Мацокина – 41-й (+4.03,3), Екатерина Смирнова – 43-й (+4.04,8).

В субботу Сорина в индивидуальной гонке классическим стилем стала четвертой, для попадания на подиум ей не хватило 0,1 секунды.

Напомним, 26 ноября медицинские власти Финляндии уведомили Союз биатлонистов РФ о том, что национальной сборной больше не требуется оставаться на карантине.