Магазины предлагают купить OnePlus 8 Pro и получить OnePlus 7T за один доллар

29.11.2020, 15:12, Разное

Огромную скидку при покупке своих девайсов предлагает один из ведущих китайских производителей смартфонов. Приобретая OnePlus 8 Pro, покупатели получают аппарат OnePlus 7T по цене в один доллар.

Во время так называемой «Черной пятницы» многие компании предоставляют скидки на свои товары. Китайский производитель смартфонов OnePlus устроила к этой дате акцию, по условиям которой приобрести технологичный гаджет можно всего за один доллар. Для этого покупателю придется купить еще один аппарат бренда.

Так, при выборе Pro-версию OnePlus 8, потребителю предоставляется возможность получить еще один смартфон со скидкой в 698 долларов США. Второе устройство, OnePlus 7T, в обычные дни стоящее почти 700 долларов, достанется покупателю всего за один доллар. Вместе цена обоих аппаратов составляет всего 800 долларов. При этом аппарат с индексом 7T получит версию национального оператора США корпорации T-Mobile.

OnePlus 8 Pro с Fluid AMOLED-дисплеем с диагональю в 6,78 дюйма получил защиту Corning Gorilla Glass. Он работает с двумя сим-картами, мощность и производительность аппарату обеспечивает восьмиядерный процессор Snapdragon 865 от Qualcomm, дополненный 8-гигабайтным чипом оперативной памяти. За графику устройства отвечает модуль Adreno 650, также в девайсе четыре датчика фото-видеокамеры, пара 48-мегапиксельных, а также объективы в 5 и 8 миллионов пикселей. Его младшая версия получила менее производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus + и Adreno версии 640. Также в нем менее габаритный дисплей AMOLED, размером в 6,55 дюйма. Основная камера в OnePlus 7T тройная, с датчиками в 48, 16 и 12 мегапикселей.