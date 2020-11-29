«Это очень больно»: Викторию Боню предал в собственный день рождения близкий человек

29.11.2020, 15:12, Разное

Виктория Боня, которая недавно улетела в Дубаи, чтобы отпраздновать 41-летие, призналась, что ее предал близкий человек. Об этом модель узнала в свой праздник и опубликовала в микроблоге Instagram эмоциональный пост.

Подписчики принялись утешать Викторию Боню, которая назвала своего обидчика «лживым, двуличным, корыстным оленем». Она призналась, что это первый человек в мире, к которому у нее пропало всякое уважение. Фолловеры уточнили у модели, что же произошло, так как такие откровения обычно ей не свойственны. Именинница призналась, что с ней поступили очень подло, обманули и предали. Личность этого мужчины она раскрывать не стала, написав, что это «человек со лживой улыбкой». Виктория Боня пообещала, что если встретит его, то «хук справа обеспечен».

Некоторые поклонники предположили, что эмоциональная публикация является «пьяной истерикой» модели. Однако Виктория Боня отрицает это, так как не употребляет алкоголь, отказавшись от бокала шампанского даже в свой день рождения. В комментариях фолловеры написали, что таинственным обидчиком знаменитости может быть Марат Сафин, с которым она в последнее время часто отдыхает вместе. Но именинница заметила, что теннисиста трогать не нужно, так как «таких, как он, еще поискать нужно».

Кроме предательства близкого человека с Викторией Боней в день ее рождения случился еще один неприятный случай. Модель почувствовала резку боль в области спины, из-за чего ей пришлось вызвать врача. После обезболивающего укола модель пошутила, что только «стукнуло за 40, пришлось звать доктора».