 

«Это очень больно»: Викторию Боню предал в собственный день рождения близкий человек

29.11.2020, 15:12, Разное

Виктория Боня, которая недавно улетела в Дубаи, чтобы отпраздновать 41-летие, призналась, что ее предал близкий человек. Об этом модель узнала в свой праздник и опубликовала в микроблоге Instagram эмоциональный пост.
Подписчики принялись утешать Викторию Боню, которая назвала своего обидчика «лживым, двуличным, корыстным оленем». Она призналась, что это первый человек в мире, к которому у нее пропало всякое уважение. Фолловеры уточнили у модели, что же произошло, так как такие откровения обычно ей не свойственны. Именинница призналась, что с ней поступили очень подло, обманули и предали. Личность этого мужчины она раскрывать не стала, написав, что это «человек со лживой улыбкой». Виктория Боня пообещала, что если встретит его, то «хук справа обеспечен».

Некоторые поклонники предположили, что эмоциональная публикация является «пьяной истерикой» модели. Однако Виктория Боня отрицает это, так как не употребляет алкоголь, отказавшись от бокала шампанского даже в свой день рождения. В комментариях фолловеры написали, что таинственным обидчиком знаменитости может быть Марат Сафин, с которым она в последнее время часто отдыхает вместе. Но именинница заметила, что теннисиста трогать не нужно, так как «таких, как он, еще поискать нужно».

Кроме предательства близкого человека с Викторией Боней в день ее рождения случился еще один неприятный случай. Модель почувствовала резку боль в области спины, из-за чего ей пришлось вызвать врача. После обезболивающего укола модель пошутила, что только «стукнуло за 40, пришлось звать доктора».



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Ефремова доставили в СИЗО

29.11 / Пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы

10.09 / Мнение: “Где мера прощения?”

04.09 / Гендиректор “СТС” рассказал о судьбе сериала”Воронины” после смерти Клюева

02.07 / На смену Хелене Бонэм Картер: найдена новая исполнительница роли принцессы Маргарет в сериале “Корона”

02.11 / Стилист Колесникова дала оценку новому имиджу Бузовой

21.07 / Ученые доказали существование скрытых активных вулканов на Венере

20.07 / Жена Олега Газманова о семейной жизни с артистом: Надо его держать!

17.10 / Мнение: О самом зачётном фото недели

01.07 / Организатор концертов Наталья Субботина рассказала о тяжелом характере Харламова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска