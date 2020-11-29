Эксперты: Россия выиграла у Украины войну за самый ценный ресурс

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29.11.2020, 15:12, Разное

Украина в эти дни отмечает несколько важных для государства дат, годовщину разгона Евромайдана и День памяти Голодомора. На фоне этого эксперты заявляют, что РФ удалось выиграть у Киева войну за самый ценный ресурс.
В последнюю субботу ноября на Украине каждый год вспоминают жертв так называемого Голодомора 1932-33 годов. Сегодня же в Киеве пройдут торжественные мероприятия в память погибших на Евромайдане 2013-14 годов. Его в стране также называют Революцией Достоинства. Однако спустя годы российские эксперты пришли к выводу, что государство вследствие произошедших перемен не получило никаких улучшений жизни, а в войне за самый ценный ресурс Украина проиграла России.

Во время попытки силового разгона митингующих 29 ноября 2013 года пострадали и погибли сотни людей. Застреленных при до сих пор не выясненных обстоятельствах людей в Украине называют «небесной сотней», вместе с тем в числе получивших ранения есть и правоохранители, в частности, служащие «Беркута». Однако, как показала история, ситуация обострялась и далее и в итоге в государстве поменялась власть. Начавшаяся в 2014 году война на Донбассе усугубила проблемы Украины, власть не может закончить ее уже седьмой год.

Российские эксперты подвели итоги трагедий, произошедших с Украиной в XX И XXI веках. Вследствие голода 1932-33 годов умерло, по разным данным, до 7,5 миллиона человек, хотя другие источники приводят цифру в 2,2 миллиона. После майдана и его последствий население страны сократилось до немногим более 37-30 миллионов. Ряд специалистов и вовсе приводят цифру в 25 миллионов человек, по сравнению с 2001 годом потери государства огромны. Во время первой масштабной переписи населения в стране проживало 48 миллионов граждан. При этом учитывается, что многие украинцы выехали из страны на заработки, однако и с учетом такого обстоятельства количество народа, которое потеряла Украина, катастрофически велико. В войне за людские ресурсы, самые важные в современном мире, РФ безусловно выиграла у Украины, подводят итоги эксперты.



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