В Санкт-Петербурге завели уголовное дело после смерти реконструктора

29.11.2020, 15:04, Разное

Его задавил БТР на «мероприятии в военном стиле».

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели реконструктора, которого задавил бронетранспортер (БТР). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Силовики возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, «неустановленные работники» одного из индивидуальных предпринимателей оказывали «платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, по организации и проведению мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода)».

При движении бронетранспортера техника наехала на 38-летнего участника мероприятия, он скончался на месте происшествия.

Как уверили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), «боевая техника и личный состав к данному происшествию отношения не имеют». По данным местного издания «Фонтанка», очевидцы утверждают, что погибший гражданин был реконструктором. Издание отмечает, что в этом районе регулярно проходят исторические фестивали военной реконструкции.

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В сентябре этого года президент РФ Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. В марте этого же года глава Росгвардии Виктор Золотов сообщал, что в ведомстве планируется создать «институт военных политруков» для «дальнейшего развития морально-психологического обеспечения».

В июле 2018 года Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны России. Это управление предназначено для «организации в Вооруженных Силах военно-политической работы» и «реализации государственной политики в области обороны, поддержание в Вооруженных Силах морально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины». В задачи управления входит и «организация военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных Силах».