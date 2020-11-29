AstraZeneca снова проверит свою вакцину от COVID-19. Анализ показал ошибку в дозировке

29.11.2020, 15:00, Новости дня

Вакцина от коронавирусной инфекции AZD1222, созданная британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, пройдет дополнительные испытания. Об этом сообщил телеканал Euronews 27 ноября со ссылкой на решение компании.

Вакцина показала в среднем 70% эффективности на финальных испытаниях. В то же время максимальную эффективность в 90% вакцина показала при введении половины перед полной дозой. Две полные дозы показали 62% эффективности, писало агентство Bloomberg.

В AstraZeneca рассчитывают, что спорные данные об эффективности вакцины не повлияют на ее регистрацию, так как минимальная зафиксированная по результатам исследований эффективность в 62% соответствует пороговым значениям для одобрения.

Изначально все принимавшие участие в испытании должны были получить две дозы вакцины, цитирует Euronews вирусолога Криса Смита.

Некоторые пациенты получили первую дозу в половину меньше, чем нужно. Когда разработчики изучили статистику, оказалось, что меньшая доза показала лучший результат. Если эта “счастливая случайность” подтвердится, а не окажется статистическим отклонением, это будет значить, что вакцина действует лучше, чем предполагалось, резюмировал Смит.

Глава американской программы вакцины под названием Operation Warp Speed заявил, что доза AZD1222, показавшая более высокий уровень эффективности, была протестирована на более молодых пациентах, а половину дозы ввели из-за ошибки количества вакцины, разлитой во флаконы.

Представитель AstraZeneca, которого цитирует Bloomberg, уверял, что испытания вакцины проводили по “высочайшим стандартам” и сейчас проводится дополнительный анализ эффективности.

В Оксфордском университете заявили, что когда исследователи заметили введение меньшей дозы, то договорились с регулирующими органами продолжить испытания по двум схемам дозирования. При этом они гарантировали эквивалентность всех партий.

Аналитик Bloomberg Сэм Фазели пояснил разницу в эффективности вакцины случайностью и разницей в демографических данных пациента выборки. В любом случае, людям вводят вакцину, настоящая эффективность которой не известна, подытожил он.

Клинические испытания вакцины AZD1222 проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке, запланированы испытания и в других странах Европы и Азии. Компания рассчитывает привлечь до 60 тыс. добровольцев по всему миру.

В Бразилии скончался один из добровольцев, участников испытаний вакцины AZD1222. Клинические испытания этой вакцины прерывали из-за “необъяснимого” заболевания одного из волонтеров, который принимал в них участие. 12 сентября компания возобновила испытания вакцины. Предварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия. Израиль уже сообщил о заключительной стадии переговоров с AstraZeneca о покупке ее вакцины.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 29 ноября коронавирусом заразились более 62,3 тыс. человек. Умерли от COVID-19 более 1,45 млн, а выздоровели почти 40 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.