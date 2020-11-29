 

«Роскосмос» и NASA обсудят дальнейшую судьбу МКС

29.11.2020, 14:54, Новости дня

Срок эксплуатации Международной космической станции постепенно подходит к концу. Как сообщили в «Роскосмосе», уже запланированы консультации с представителями NASA по поводу дальнейших действий.

Нужно решить, делать ли модернизацию или срочно приступать к строительству новой станции.

Однако содержание МКС обходится в колоссальную сумму – не менее 10 млрд рублей. К тому же, на станции уже появились серьезные неполадки вроде трещины, которую никак не удается залатать. В то же время, многие считают, что создать следующую международную орбитальную станцию в ближайшее время не удастся. А потому РФ нужно строить свою национальную базу в космосе. У каждого из решений есть свои плюсы и минусы. Но нужно на чем-то остановиться.



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