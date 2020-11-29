 

«Кассини» обнаружил необычную активность на спутнике Сатурна

29.11.2020, 14:54, Новости дня

Космический зонд «Кассини» стартовал с поверхности Земли еще в 1997 году. Одной из его главных задач было изучение газового гиганта Сатурна и окружающих его спутников.

Как сообщили в NASA, именно этот аппарат засек на Энцеладе непонятную активность. Похоже, на южном полюсе данного небесного тела образовался гигантский гейзер, выбрасывающий из недр огромные массы пара.

Сделаны снимки, которые доказывают, что мощность гейзера примерно в 8 тысяч раз больше, чем на Земле. Это значит, что там есть вода. Выводы сделать не трудно. Оказывается, на Энцеладе стоит поискать и следы живых организмов. Шансов, что они там действительно есть, не много. Но попытка – не пытка. Теперь к Энцеладу приковано особое внимание.



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