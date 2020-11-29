Азербайджану вернули 5 торговых павильонов в торговом комплексе «Фуд Сити»

29.11.2020, 14:37, Разное

Рабочие группы переговорщиков комплекса «Фуд Сити» завершали подписание договора о переходе в собственность государства Азербайджан пяти коммерческих помещений, считавшихся спорными на протяжении 10 лет.

Посредничество стало возможным при содействии МИД России, мэрии Москвы, дипломатических представительств Армении и Азербайджана.

– Мы несколько лет наблюдали просто неподобающую для европейской столицы картину: постоянные дрязги между представителями диаспор за право торговать овощами и фруктами. Благодаря дипломатическим усилиям и Минобороны всё это в прошлом. Москвичи заслужили право покупать овощи в комфортных условиях, а представители Азербайджана защитили право на свою собственность, — прокомментировал результаты переговоров мэр Сергей Собянин.

Несмотря на решение вопроса, части спорных территорий на «Фуд Сити», статус ещё 12 павильонов, включая самый большой из них «Степанакерт», остаются неопределёнными. Также у диаспор есть вопросы по коммерческим помещениям на рынке «Садовод».