Сечин дал прогноз по изменениям цен на нефть

29.11.2020, 14:34, Новости дня

Дальнейшие колебания цен на нефть будут зависеть от действий крупных игроков на рынке и уровня спроса на нефть, выразил мнение в воскресенье глава «Роснефти» Игорь Сечин на телеканале «Россия 1».

«Здесь все зависит от скоординированных действий участников рынка. Прежде всего, конечно, от уровня потребления», – передает ТАСС его слова.

Также Сечин отметил, что китайский рынок уже показывает восстановление спроса и рост экономики. «Китай успешно справляется с пандемией, там идет рост экономики. Да, небольшой пока, но он будет больше в следующем году. Для нас это большой рынок. Мы поставляем ежегодно 60 млн тонн нефти потребителям Китая», – добавил глава корпорации.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снизились в связи с усилением опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом в США. Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 9 центов – до 47,71 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь снизилась на 87 центов – до 44,84 доллара за баррель.

В апреле состоялось заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.