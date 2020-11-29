Саперы в Карабахе обезвредят боеприпасы в Степанакерте и возле села Мхитарашен

29.11.2020, 14:34, Новости дня

Саперы приступят в воскресенье к обезвреживанию неразорвавшихся снарядов в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте и неподалеку от села Мхитарашен, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

«Вскоре в Степанакерте и возле села Мхитарашен в Аскеранском районе будут обезврежены неразорвавшиеся мины и другие боеприпасы, обнаруженные саперами», – сообщается на странице службы в Facebook.

Также спасатели призвали не паниковать при звуках взрывов. «Для уточнения звоните в справочную службу 911 службы экстренной помощи», – добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что МЧС России направит в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей из 75 специалистов и 13 единиц техники.

В понедельник оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Позже спасатели развернули лагерь неподалеку от столицы Карабаха. Оперативная группа войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования и будет расширена до 150 человек.

Ранее глава Минздрава России заявил о готовности направить в Нагорный Карабах специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий.