Мнение: Интересно бизнес пляшет: худшие времена для лучших рестораторов

29.11.2020, 14:32, Разное

У одной из самых известных в России сети пончиковых Krispy Kreme проблемы. И дело не только в ограничениях из-за второй волны коронавируса. Причина также – в размолвке между партнерами по поводу денег, вложенных в развитие сети.

Но давайте обо всем по порядку.

В Москве работает сеть пончиковых Krispy Kreme. Всего открыто 30 заведений, все они –на территории Москвы и Подмосковья.

Krispy Kreme – это американская сеть. В России она может работать только по франшизе. В 2013 году франшизу приобрела компания ООО «Донатс кафе». Ее владельцы: Александр Сысоев, Владимир Мухин (им принадлежит по 20%) и знаменитый ресторатор Аркадий Новиков (60%). Деньги на приобретение франшизы были предоставлены Сысоевым и Мухиным.

Кризисный 2020 год – время собирать долги и по возможности не залезать в них самому – в общем, партнеры потребовали у Новикова вернуть долг (те самые 8,8 млн. долларов). И началось самое интересное: Новиков заявил, что он деньги в долг ни у кого не брал, а указанная сумма – это инвестиции в бизнес, то есть возврату она не подлежит. Сысоев и Мухин с этим н согласились, в итоге Пресненский районный суд 7 декабря должен рассмотреть дело, по существу (параллельно суд идет также в Дорогомиловском суде Москвы).

На мой взгляд, здесь идет речь даже не о банальном кидалове, которое часто, увы, присутствует в российском бизнесе, а о классической схеме ухода от налогов. Вложить деньги в бизнес и потом вернуть их в виде дивидендов либо чистой прибыли – это одно, а вложить деньги и потом вывести их как выплаты по кредиту, выданному ранее учредителями – это совершенно другие налоговые ставки. В России данная схема используется довольно часто, но в последнее время довольно эффективно пресекается налоговиками.

Да, Аркадий Новиков – икона ресторанного стиля, уж в России так точно, но на фоне жесточайшего экономического кризиса позиция, занятая адвокатами «Донатс кафе» в суде выглядит, по меньшей мере, странно. Сознавая это или нет, но, говоря о притворности договора займа, защитники подставляют клиента под историю куда более опасную, чем спор с партнерами – налоговое преступление. Посмотрим, чем закончится это интересное со всех точек зрения дело. Разгадка уже близка, если, конечно, бывшие партнеры не уладят все полюбовно.

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