 

“Вылез как черт из табакерки”: эксперт разоблачил Лукашенко

29.11.2020, 14:20, Разное

Политолог вспомнил заявление президента республики в больнице. Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии существует вертикаль власти, на которую пришелся основной удар от протестов. Он отметил, что тоже самое было в СССР в период Горбачева.

“И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас”, – говорил глава государства. Андрей Елисеев назвал его слова юморными. Эксперт считает, что именно благодаря этой “подлянке” и свободным выборам в свое время вошел во власть и сам Александр Лукашенко.

По словам политолога, он на 100% воспользовался горбачевской перестройкой и участвовал в самых первых свободных выборах народных депутатов СССР в 1989 году. Кроме того, отмечает Елисеев, Лукашенко “вылез как черт из табакерки” по тому самому округу, по которому шел зампред Совмина БССР Вячеслав Кебич. То есть “батька” посмел нанести удар по советской вертикали власти.

Затем Александр Лукашенко пролез в белорусский парламент в 1990 году и уже откуда и начал применять свои манипуляторские способности и всех изобличать уже на республиканском уровне. А вскоре взял и президентское кресло.

Через 26 лет президент республики, считает аналитик, Александр Лукашенко отменил свободные выборы и вернул несколько модифицированную советскую политическую систему. Такое колесо истории эксперт назвал трагикомичным.



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