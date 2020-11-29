Диетолог рассказала, как пережить зиму и сохранить здоровье

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29.11.2020, 14:18, Разное

Зарубежный диетолог Беатрис де Рейналь развенчала популярные мифы о зимнем способе правильного питания. Она рассказала, как пережить холода и при этом сохранить здоровье.
Эксперт объяснила изданию ELLE, что в холодное время года люди реже бывают на улице, становятся малоподвижными, из-за чего калории сжигаются медленнее. Поэтому питание должно быть сбалансированным, а популярное мнение в Сети о том, что зимой нужно больше есть, Беатрис де Рейналь полностью опровергает. Ничего, кроме лишних килограммов, от жирной и калорийной пищи ожидать не стоит.

Де Рейналь рекомендует пить много жидкости не только летом, но и зимой, так как из-за отопления и сухого воздуха в помещениях, водный баланс нарушается. Консультант по здоровому питанию обращает внимание на то, что при сезонной усталости один витамин С не поможет, в рационе обязательно должна присутствовать жирная рыба, в составе которой немало солнечного витамина D.

Необходимо обратить внимание на фундук, богатый ценным растительным белком, аналогичным мясному. Этот лесной орех славится и своими сложными углеводами, дающими организму чувство сытости, а также практически всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.

Дефицит цинка и железа диетолог рекомендует восполнять, употребляя морепродукты. Что касается биологических добавок, Рейналь говорит, что лучше обратиться за консультацией к специалистам, а не принимать их самостоятельно.



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