Учёные заявили, что растительные продукты продлевают жизнь

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29.11.2020, 14:18, Разное

Американские учёные рассказали, что нужно делать на пути к долголетию: вести правильный образ жизни и сбалансировано питаться. Необходимо включить в рацион растительные продукты.
Эксперты на страницах Food.news назвали самыми полезными продуктами фрукты и овощи разных цветов, а также богатые растительным белком цельнозерновые крупы, бобовые, чечевицу, семена и орехи. Изучаемые суперфуды способны снизить риск развития ишемической болезни сердца, не допустить гипертонию, а также снять воспаления в организме. Эта еда помогает даже контролировать концентрацию сахара в крови, а значит, не допустит появление сахарного диабета.

В составе растительной пищи много клетчатки и антиоксидантов, а также минералов и витаминов. За счёт этого замедляются процессы старения, снижается риск хронических заболеваний, улучшаются самочувствие и психическое здоровье, а также уменьшается боль при артрозе.

Несмотря на явные преимущества растительного питания, многие эксперты не считают, что подобный рацион является полноценным. Чтобы организм получил необходимые питательные вещества, нужно сделать пищу более сбалансированной.



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