Пародист Песков лишился элитной квартиры в столице и переехал в Подмосковье

29.11.2020, 14:18, Разное

В студии программы «Ты не поверишь» стилист Джордж Ровалс пояснил о неприятной ситуации, которая произошла с пародистом Александром Песковым.

58-летний артист лишился элитной квартиры в столице и вынужден был переехать в Подмосковье.

По словам стилиста, концертный директор обманным путем завладел недвижимостью Александра Пескова, а также его автомобилем. Король пародий начал злоупотреблять спиртными напитками, в результате чего переписал имущество на другого человека. Однако Джордж Ровалс не понимает, как взрослый житель может так себя вести. Пародист утверждает, что его намерено спаивали. Он лишился квартиры в Москве, которую риелторы оценивали в 60 миллионов рублей.

В прошлом году Александру Пескову сделали серьезную операцию, после чего он исчез из поля зрения поклонников. Долгое время о короле пародий не было никаких новостей.

Недавно стало известно, что 58-летний артист приобрел двухкомнатную квартиру, расположенную в новостройке в Подмосковье. Стоимость недвижимости составляет чуть больше 4 миллионов рублей. Александр Песков рад, что кроме этого жилья ему удалось сохранить коттедж, расположенный в закрытом поселке. О своих апартаментах в Москве он говорить не любит. Артист признался, что когда он выходит по делам, то даже не закрывает дверь новой квартиры, так как ему больше нечего терять.