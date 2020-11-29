В Кемеровской области продлили режим «черного неба»

29.11.2020, 14:10, Разное

Жители жалуются на смог и запах гари.

Введенный в Кемеровской области режим «черного неба» продлится до 18:00 30 ноября. В Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске «ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе II степени опасности», сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Министерство природных ресурсов и экологии региона напомнило о рекомендациях предприятиям региона о снижении выбросов в атмосферу.

«В морозную безветренную погоду нарушается движение слоев воздуха, и над городами повисает смог. Это дым от печного отопления, выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных предприятий», — заявил замгубернатора Андрей Панов в своем инстаграме. По его словам, размер снижения выбросов определяется степенью опасности режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ). «Сейчас он второй степени, количество выбросов должно быть уменьшено на 20-40%», — уточнил он.

Однако, как передает издание Tayga.info, местные жители жалуются на смог и удушливый запах гари и сообщают, что выход на улицу вызывает кашель.

«У нас смог, особенно вечером и ночью дышать нечем. Днем невозможно окно открыть, чтобы проветрить помещение. Воняет гарью или чем-то таким. Ходил мусор выбросить на пять минут буквально, так всю дорогу кашлял», — рассказал изданию житель Кузбасса Роман Янченко.

В конце прошлого и начале текущего года в трех городах Кузбасса — Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске — режим неблагоприятный метеоусловий вводился более 40 раз.

Ранее, 16 ноября, режим НМУ объявили в Красноярске. В городе было зафиксировано повышенное загрязнение воздуха в Железнодорожном и Ленинских районах.