Во Львовской области из-за отсутствия света умерли два пациента на аппаратах ИВЛ

29.11.2020, 14:06, Новости дня

В городе Жовква Львовской области из-за отсутствия электричества скончались два пациента, которые находились в реанимационном отделении на аппаратах искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает полиция области.

Сообщения о смерти из-за отсутствия света сперва появились в соцсетях и полицейские отправились в Жовковскую районную больницу, чтобы проверить их правдивость. Правоохранители выяснили, что 27 ноября в период с 17.50 до 19.10 в больнице отсутствовало электроснабжение – в это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность.

Также правоохранители установили, что в больнице имеются два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Однако их не задействовали.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.