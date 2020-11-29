 

В Днепропетровской области горел пятиэтажный дом. Погибли двое детей

29.11.2020, 14:06, Новости дня

В городе Марганец Днепропетровской области горел многоэтажный дом, погибли двое малолетних детей. Об этом рассказали 29 ноября в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Перспективной. Внутри квартиры была женщина с двумя детьми.

Спасатели на руках вынесли из горящего дома мальчика 2019 года рождения и четырехлетнюю девочку. Мать вышла сама. Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи, чтобы их госпитализировали.

“Но, к сожалению, они не выжили – дети умерли в больнице”, – сообщили спасатели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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