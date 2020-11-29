 

FAZ – 26 военных бундесвера обвиняются в правом экстремизме

29.11.2020, 14:04, Новости дня

Внутри бундесвера начато расследование в отношении 26 военных, пишет Frankfurter Allgemeine. Сообщается, что подозреваемые, служащие в 141-м батальоне снабжения, состояли в чате, где обменивались материалами экстремистского характера: в частности, картинками с Гитлером и фотографиями солдат, делающих нацистское приветствие.


Reuters

В бундесвере начато расследование касательно проступков, совершенных на правоэкстремистской почве, пишет Frankfurter Allgemeine. Под подозрением состоят 16 младших офицеров и 10 рядовых, состоявших в одном чате.

В данном чате они обменивались материалами порнографического характера, в которых превозносилось насилие над женщинами, а также материалами антисемитского и правоэкстремистского характера.

Как пишет издание, в следствии принимают участие ответственные за военную дисциплину, прокуратура, а также военная контрразведка. Большая часть подозреваемых военных является частью 141-го батальона снабжения. Трое уже отстранены от несения службы.

В чате военные обменивались изображениями Гитлера, а также фотографиями с солдатами, делающими нацистское приветствие, пишет Frankfurter Allgemeine.



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