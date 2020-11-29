Handelsblatt – если страны ОПЕК не договорятся о сокращении добычи, цены на нефть снова рухнут

29.11.2020, 14:04, Новости дня

С начала ноября цена на нефть марки Brent выросла на 30%. Этому поспособствовали новости о прорыве в разработке вакцин от коронавируса, а также сокращение добычи нефти странами ОПЕК, пишет Handelsblatt. На следующую неделю запланированы новые переговоры стран — членов ОПЕК. Саудовская Аравия предлагает продлить сокращение добычи ещё на несколько месяцев, однако если это предложение не будет принято, цена на нефть снова рухнет, причём падение усугубится новой волной карантинов по всему миру.



Reuters

Незадолго до начала видеоконференции министров энергетики стран ОПЕК, запланированной на следующую неделю, позиция самого влиятельного члена организации уже ясна, пишет Handelsblatt: Саудовская Аравия намерена сохранить действующие сокращения добычи нефти ещё на несколько месяцев.

Как пишет издание, изначально ОПЕК намеревался с января увеличить добычу на 2 миллионов баррелей в день. Однако в Эр-Рияде опасаются нового наплыва нефти на мировые рынки, что может ударить по сокращению мировых запасов и негативно сказаться на восстановлении цен на чёрное золото.

Строгий курс ОПЕК и прорыв в разработке вакцин от коронавируса обеспечили сильный рост цен на нефть, отмечает Handelsblatt. С начала ноября нефть марки Brent подорожала на 30% и почти достигла отметки $50 за баррель. Впрочем, пока неясно, продолжит ли ОПЕК поддерживать рост цен.

«В свете низких доходов от экспорта, нефтедобывающие страны имеют мощные стимулы для несоблюдения согласованных сокращений добычи», — приводит издание отрывок из исследования Немецкого центра экономических исследований. Как отмечает Handelsblatt, в прошлом такой стратегией отмечались Нигерия, Ирак и Россия. Да и сами страны ОПЕК регулярно соблюдают установленные квоты лишь благодаря значительным сокращениям добычи со стороны Саудовской Аравии. Однако Эр-Рияд испытывает всё меньше желания жертвовать собственной добычей ради стабилизации нефтяного рынка. Минувшим летом саудовский министр энергетики Абдулазиз бен Сальман пригрозил Ираку и Нигерии новой ценовой войной, в случае если те не сократят свою нефтедобычу.

По мнению Немецкого центра экономических исследований, возможный провал переговоров ОПЕК, а также новый этап карантинов могут возыметь значительные последствия для цен на нефть. Новые ограничения перемещений могут снизить цены до $35 за баррель, даже если ОПЕК сохранит ограничения на добычу. Если же переговоры ОПЕК провалятся, то цена на чёрное золото может упасть до $25 за баррель, что стало бы катастрофой для стран — членов организации. Как отмечает Handelsblatt, ни одна страна-экспортёр нефти сейчас не может позволить себе провал переговоров ОПЕК.