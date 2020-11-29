 

Onet – культура не политика — травмированные историей поляки обожают балет и Михалкова

29.11.2020, 14:04, Новости дня

Поляки умеют отделять политические и геостратегические вопросы от социального, человеческого измерения — то есть от культуры, показывают данные последнего опроса Российско-польского центра диалога и согласия. В и так сложных польско-российских отношениях, лишённых каких-либо перспектив, надежда только на культуру, которая так близка как польскому читателю, так и зрителю, пишет Onet.


Reuters

Согласно данным недавно проведённого опроса Российско-польского центра диалога и согласия, большинство поляков — 71% — выступают за сотрудничество с Россией в области культуры. Более того, несмотря на политическую напряженность и исторические травмы, присутствующий в представлении поляков о РФ интерес к русской культуре продолжает расти. Поляки ценят культуру своего соседа прежде всего за оперу и балет, но также за произведения Льва Толстого и Фёдора Достоевского, пишет Onet. 

Опрос наглядно показал, что поляки умеют отделять политические и геостратегические вопросы от социального, человеческого измерения, связанного также со сферой культуры и искусства. «Сфера культуры и сотрудничества в области культуры вселяет самые большие надежды на диалог и взаимопонимание, столь далёкие сейчас в других областях», — заявили эксперты из Российско-польского центра диалога и согласия. 

Поляки не только хорошо разбираются, но и понимают русскую классическую литературу, а также любят киноленты режиссёра Никиты Михалкова. «Персонажи и проблемы, представленные в этих произведениях близки польскому зрителю», — резюмирует Onet.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / От “Слуги народа” на 208-м округе баллотируется бизнесмен Гунько. Его подозревали в захвате госпредприятия

07.09 / Сутки на Донбассе. Один раненый, один погибший, боевики совершили две провокации в районе Шумов

17.09 / Арахамия не исключает раскола монобольшинства

17.10 / США признали исчерпание возможностей введения санкций против России

08.10 / В Москве задержали еще двух участниц Pussy Riot Никульшину и Алехину

24.09 / Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже

24.07 / В РФ предложили повысить цену на непищевой спирт

18.11 / Путин заявил о недопустимости попыток нажиться на COVID-19

12.07 / Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал позицию Генпрокуратуры

16.09 / В мире: Русская литература спасает украинскую книготорговлю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска