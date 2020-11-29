The Times – планы России по освоению арктических богатств беспокоят природоохранные организации

29.11.2020, 14:04, Новости дня

Россия начинает реализацию проекта «Восток Ойл», который станет одним из самых крупных инженерных достижений в российской и советской истории. Как пишет The Times, планом предусматривается строительство на Таймыре 15 городков и посёлков, как минимум двух аэропортов, а также трубопровода и большого порта на побережье Карского моря. Однако, отмечает издание, планы РФ вызывают обеспокоенность у природоохранных организаций, которые надеются защитить удаленный полуостров, где находится особо охраняемая природная территория.



Reuters

Во время переговоров с Владимиром Путиным руководитель государственного нефтяного гиганта «Роснефть» Игорь Сечин объявил о начале проекта «Восток Ойл» стоимостью £83 млрд, что будет одним из самых крупных инженерных достижений в российской и советской истории. Как пишет The Times, центром реализации проекта станет полуостров Таймыр. Планом предусматривается строительство 15 городков и посёлков, и как минимум двух аэропортов. Также запланирована прокладка трубопровода длиной 770 км и строительство нового большого порта на побережье Карского моря, где будут принимать нефтяные танкеры.

Сечин рассказал Путину, что на строительство потребуется привлечь более 400 тыс. человек. Он также пообещал, что в рамках проекта будет создано 130 тыс. постоянных рабочих мест и что он увеличит российский ВВП на 2%. Проект даст толчок экономическому развитию посёлков эпохи коммунизма, которые обнищали после распада Советского Союза.

Нефть будут экспортировать по Северному морскому пути, который идёт из Европы в Азию вдоль арктического побережья РФ длиной в несколько тысяч километров. Кремль надеется, что проект «Роснефти» поможет РФ добиться своей цели и начать регулярную навигацию по Северному морскому пути. По словам Путина, он хочет, чтобы к 2025 году по этому маршруту перевозили до 80 миллионов тонн грузов ежегодно.

«Нашей стране надо развивать своё конкурентное преимущество, каким является её способность успешно поставлять нефть на Запад и на Восток», — считает аналитик Александр Фролов из российского Института национальной энергетики.

Однако, отмечает издание, планы РФ вызывают обеспокоенность у природоохранных организаций, которые надеются защитить удалённый Таймырский полуостров, где живут миллионы диких северных оленей и где находится особо охраняемая природная территория. «Роснефть» заявляет, что проект «Восток» преобразит регион, сделав его «новой нефтегазовой областью».