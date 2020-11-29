В Горном Алтае обнаружен рудник, открытый еще до нашей эры

29.11.2020, 14:00, Новости дня

Как сообщили представители Томского государственного университета, во время одной из последних экспедиций по Горному Алтаю удалось обнаружить самый крупный древний рудник на территории Сибири.

Открытие удалось сделать во многом благодаря предварительному изучению спутниковых снимков. После этого поиски ученых были сужены на нескольких участках в Кош-Агачском районе.

Найденный рудник, скорее всего, был открыт примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры. Сам по себе данный факт говорит о степени развития металлургии на территории Сибири в древние времена. Также ученые обнаружили руины древних печей. Ничего подобного пока не было найдено на территории всей Евразии, отмечают они.