Британские ученые рассказали, насколько можно доверять воспоминаниям пожилых людей

29.11.2020, 14:00, Новости дня

Британские ученые установили, что даже в преклонном возрасте люди способны сохранять ясную память о событиях, пережитых ими в молодости. Результаты опубликованы в журнале Psychological Science.

Как удалось установить, утверждение о том, что с возрастом люди все больше начинают путать реальность и вымысел о прошлом, являются чистым вымыслом, утверждают ученые.

Доподлинно удалось установить, что даже в глубокой старости, пока человек сохраняет ясность ума, он способен с точностью на 94% восстановить ход событий, произошедших несколько десятков лет назад. Люди помнят о произошедшем так же хорошо, как и о том, что случилось совсем недавно, утверждают специалисты. Поэтому воспоминаниям стариков все же стоит доверять.