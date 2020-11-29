С начала года в Москве многодетными мамами стали больше 13,6 тыс. женщин

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29.11.2020, 13:40, Новости дня

В роддомах Москвы с начала года больше 13,6 тыс. женщин стали многодетными мамами. В столице многодетной признается семья с тремя и более детьми младше 16 лет, информирует городской департамент здравоохранения.

Главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев отметил, что «в системе московского здравоохранения есть все необходимое для оказания высококвалифицированной медицинской помощи будущим мамам и новорожденным», говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Столичные врачи помогают планировать беременность и принимают роды даже у женщин с хроническими заболеваниями, в наших перинатальных центрах и больницах выхаживают самых маленьких малышей весом от 500 грамм, а в роддомах города есть все необходимое для комфорта мамы и малыша. В преддверии международного Дня матери мы поздравляем всех женщин, уже ставших мамами, и тех, кому это радостное событие только предстоит, и напоминаем, что мы, врачи, сделаем все, что от нас зависит и даже больше, для вашего здоровья и здоровья ваших малышей», – сказал он.

За 10 месяцев с начала 2020 года в родильных домах и перинатальных центрах Москвы многодетными мамами стали 13,6 тыс. женщин, добавили в департаменте.

Напомним, День матери отмечается в 2020 году 29 ноября.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост рождаемости. Также стали известны самые необычные имена новорожденных в Москве. Между тем в США произошел спад рождаемости на 10-15%.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему россиянки отказываются от абортов.



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