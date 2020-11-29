Врач предупредил о поражении легких при бессимптомном течении COVID

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29.11.2020, 13:40, Новости дня

Поражение легких может возникнуть и при бессимптомном течении коронавируса. Единственным способом обнаружить его является компьютерная томография (КТ), сообщил профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса, то тут только КТ делать. И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой», – рассказал вирусолог Ura.ru.

По мнению Аграновского, требовать госпитализацию при легком или бессимптомном течении коронавируса не следует, поскольку в российских больницах много пациентов с тяжелой формой заболевания. Обеспечить больничными койками всех больных COVID-19 система здравоохранения не сможет, считает профессор.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщал, что КТ не сможет найти следы коронавируса в легких пациента, если COVID-19 проявляет себя в виде острого респираторного заболевания.

До этого испанские ученые выявили самые ранние признаки коронавируса.



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